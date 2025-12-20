Jednym z najciekawszych i najbardziej niespodziewanych pojedynków podczas gali KSW 113 było starcie Marcina "Różala" Różalskiego z Chorwatem Stjepanem Bekavacem. Walka została dodana do karty w ostatnich dniach i zapowiadano ją jako efektowny "Halftime Show". Nazwa zaprzysięgnięta prosto z USA, gdzie podczas finałów ligi NFL dostarcza się fanom dodatkowych emocji w połowie wydarzenia.

Starcie zakontraktowano na trzy rundy po trzy minuty w formule kickboxingu, jednak obaj zawodnicy wyszli do oktagonu w rękawicach MMA.

"Różal" to ikonka polskich sportów walki i były mistrz KSW wagi ciężkiej, który po efektownym nokaucie na Fernando Rodriguesie Jr. w 2017 roku zyskał status legendy organizacji. Po zdobyciu pasa zwakował tytuł i przez kilka lat rywalizował głównie w kickboxingu i walkach na gołe pięści, a jego ostatni pojedynek dla KSW stoczył w 2022 roku. Informacja o powrocie Różalskiego do klatki przyjęta została z wielkim entuzjazmem.

Co ciekawe, tym razem Różalski nie walczył tylko dla siebie, walczył przede wszystkim dla swojej fundacji "Różaland". Wyszedł więc do klatki charytatywnie, przeznaczając całą gażę na fundację.

Marcin Różalski znokautowany na KSW

Ostatecznie drzwi klatki się zamknęły i rozpoczęło się "Halftime Show Fight". Obaj zaczęli dość spokojnie, ale nie zabrakło badawczych kopnięć. Po chwili można było zauważyć, że zdecydowanie bardziej luźny jest Chorwat. Mimo wszystko "Różal" okopywał nogę Bekavaca. Pod koniec rundy zawodnik z Bałkanów huknął potężnym lewym sierpem, a Polak padł na matę nieprzytomny. Sędzia błyskawicznie zakończył walkę.

Rozwiń

Gala XTB KSW 113 trwa. W serwisie Interia Sport możecie śledzić tekstową relację "na żywo".

Marcin Różalski Adrian Slazok/REPORTER East News

Marcin Różalski Adam Jankowski Reporter

Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor. Skrót walki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport