Rafał Haratyk zaliczył w organizacji KSW wymarzony debiut. Polak pokonał przez nokaut byłego pretendenta do pasa KSW w wadze półciężkiej Ivana Erslana i otworzył sobie furtkę do zdobycia trofeum czempiona we wspomnianej dywizji. Chwilę później fenomenalną walkę dali Roman Szymański i Leo Brichta. Po niemalże trzech pełnych rundach MMA na najwyższym poziomie Czech w ostatniej minucie zasypał Polaka ciosami, dopisując tym samym kolejne zwycięstwo na swoje konto.