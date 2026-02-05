Brutalny nokaut na gali KSW. Mistrz Prime MMA rzuca wyzwanie
To byłby prawdziwy hit w świecie freak fightów. Mistrz Prime MMA, Gabriel "Arab" Al-Sulwi podczas wizyty w programie "Freak Show" na antenie "Kanału Sportowego" wskazał, z kim chciałby stoczyć następny pojedynek w karierze. Jego potencjalny rywal to nowa gwiazda KSW, która na ostatniej gali organizacji brutalnie znokautowała przeciwnika. Zawodnik ma też inne zajęcie.
Decyzja KSW z grudnia zeszłego roku zatrząsnęła światem polskiego MMA. Federacja zajmująca się organizowaniem profesjonalnych sportowych gal, ogłosiła, że w jej szeregach zawalczy dwóch freak fighterów - Adam "AJ" Josef oraz uznany lekkoatleta Piotr Lisek.
Zakontraktowanie tej dwójki było o tyle szokujące, że jeden z szefów KSW - Martin Lewandowski - wielokrotnie wypowiadał się w negatywny sposób na temat freak fightów, a następnie sam postanowił umieścić w karcie walk swojej gali pojedynek półamatorów.
KSW nie ma jednak czego żałować. Adam Josef brutalnym kolanem na głowę znokautował Piotra Liska jeszcze w pierwszej rundzie, dostarczając fanom niemałe widowisko. Walka freak fighterów była również chętnie odtwarzana w sieci już po jej zakończeniu - na platformie YouTube wygenerowała blisko 200 tys. wyświetleń. Wiele wskazuje na to, że popularny AJ znalazł kolejnego rywala.
Adam Josef brutalnie znokautował rywala kolanem na gali KSW. Mistrz Prime MMA jednak się nie boi
Mistrz Prime MMA, Gabriel "Arab" Al-Sulwi w trakcie wizyty w programie "Freak Show" po raz kolejny zaskoczył wyznaniem na temat dalszych ruchów w karierze. Po wymarzonym sparingu z Marcinem Najmanem, zawodnik chciałby skrzyżować rękawice z nową gwiazdą KSW, Adamem Josefem.
- Arabie czego Ci życzyć oprócz zdrowia? - zapytał Hubert Mściwujewski. - Walki z AJ'em - wypalił bez zastanowienia. - Jest silny, wysoki, to byłoby bardzo ciekawe - podsumował.
Obecni w studiu Maciej Turski oraz Marcin Najman dodali, że całkiem interesująca byłaby również walka "Araba" z Piotrem Hallmannem. 38-latek w latach 2013-2016 był związany z organizacją UFC, a w ostatnim czasie także z FAME MMA. Gabriel Al-Sulwi zdaje się jednak bardziej zmotywowany do starcia z wspomnianym Adamem Josefem.
Popularny AJ jest znany w sieci ze swoich materiałów, w których sprawdza, jak poradziłby sobie w testach sprawnościowych polskich służb. Polaka amerykańskiego pochodzenia na platformie YouTube śledzi ponad 1,3 mln osób. KSW sięgnęło po niego z organizacji FAME MMA, w której walczył trzykrotnie.