Natan "Bóg Estetyki" Marcoń i Adrian "Polak" Polański początkowo mieli walczyć z innymi rywalami. "Rzutem na taśmę" doszło jednak do zmian w karcie walk. To wystarczyło, aby pomiędzy zawodnikami zaiskrzyło i to do tego stopnia, by jeszcze dzień przed galą doszło do incydentu. Skończył się on źle zwłaszcza dla Natana Marconia, bo choć chwalił się, że kopnął "Polaka" w głowę, sam skończył z uszkodzeniem nosa i podejrzeniem złamania.