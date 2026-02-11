Brutalny faul i nieuznana walka, a teraz operacja. Są nowe wieści o "polskim" mistrzu UFC

Tom Aspinall może być wściekły. Mistrz UFC w wadze ciężkiej w dalszym ciągu nie doszedł do siebie po tym, co stało się w trakcie jego październikowej walki z Cirylem Gane. Francuz trafił wówczas Anglika z polskimi korzeniami palcami w oczy, a sędzia orzekł o nierozstrzyganiu pojedynku. 32-latek w ostatnim czasie przeszedł operację, a o jej szczegółach poinformował w mediach społecznościowych. Ogromny krok w kierunku powrotu do pełnego widzenia.

Zawodnik MMA z widocznymi śladami kontuzji podczas walki, trzyma rękawicę przy twarzy, na pierwszym planie logo UFC. W okrągłej wstawce widać tego samego sportowca oraz lekarza, obaj pokazują gesty kciukiem skierowanym do góry.
Tom AspinallChris Unger/Zuffa LLC/Instagram/tomaspinallofficialGetty Images

Niewiele osób wie o tym, że Tom Aspinall wychowywał się w polsko-angielskiej rodzinie. Na jego Instagramie można znaleźć nagranie, w którym mistrz UFC w wadze ciężkiej mówi płynnie w języku polskim. - Jestem Anglikiem, ale na pewno czuję się też Polakiem - zapewniał gwiazdor na początku 2021 r.

Najgłośniej o zawodniku kilka miesięcy temu zrobiło się jednak z zupełnie innego powodu niż jego powiązania z Polską. W październiku 2025 r., podczas UFC 321, Aspinall stanął do obrony mistrzowskiego pasa przeciwko Cirylowi Gane.

Anglik mimo zachowania tytułu nie będzie jednak dobrze wspominał wieczoru w Abu Zabi. Walka została nierozstrzygnięta, a Aspinall okupił swój występ kontuzją po brutalnym trafieniu go w oczy przez Francuza.

Nowe wieści w sprawie Toma Aspinalla. "Polski" mistrz UFC walczy o powrót do zdrowia

We wtorek, 10 lutego, podano jednak nowe informacje na temat aktualnego stanu zdrowia Aspinalla. 32-latek w dalszym ciągu jest pod obserwacją lekarzy, którzy przeprowadzili na nim pewien czas temu operację mającą na celu pomóc mu w odzyskaniu pełnej sprawności wzroku. We wspólnym poście zawodnika i kliniki "Optegra" na Instagramie czytamy:

- Po głośno komentowanej kontuzji oka zespół ekspertów Optegra z dumą wspiera zawodnika MMA i mistrza wagi ciężkiej UFC Toma Aspinalla. W ostatnich miesiącach ściśle współpracowaliśmy z nim w procesie jego powrotu do zdrowia. Po operacji obu oczu kontynuujemy działania mające na celu przywrócenie Tomowi wzroku i pełnej sprawności - napisano.

Mistrz UFC dochodzi do siebie już czwarty miesiąc, a wiele wskazuje na to, że po operacji oczu może czekać go kolejna długa przerwa. Zespół specjalistów z kliniki okulistycznej zapewne przygotował dla Anglika szczegółowy plan działania, który dopiero za jakiś czas umożliwi mu trening z pełnym obciążeniem. Na razie nie wiadomo, kiedy Aspinall będzie mógł ponownie zawalczyć w oktagonie UFC. Niewykluczone jednak, że będzie to miało miejsce jeszcze w tym roku.

Lekarz w niebieskich rękawiczkach udziela pomocy zawodnikowi sportów walki, który ma krwawiący nos i widoczne tatuaże na ramieniu oraz szyi. Mężczyzna stoi w ringu, widoczne jest skupienie i troska lekarza o stan zawodnika.
Tom AspinallGIUSEPPE CACACEAFP
Zawodnik MMA z licznymi tatuażami wychodzi z oktagonu, otoczony przez dwóch pracowników UFC, wygląda na zmęczonego i poruszonego, trzyma się za twarz, w tle widoczna publiczność na trybunach.
Tom Aspinall ucierpiał w walce z Cirylem Ganem na UFC 321GIUSEPPE CACACEAFP
Dwóch zawodników MMA w klatce podczas walki, jeden z nich wykonuje kopnięcie w kierunku tułowia rywala, widoczne umięśnione sylwetki i tatuaże, dynamiczna akcja na tle siatki oktagonu.
Ciryl Gane i Tom Aspinall w oktagonieGIUSEPPE CACACEAFP
