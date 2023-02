Brutalne słowa o śmierci Murańskiego. "Mówił mi, że nie daje sobie rady"

Tańcula wyznał, że obaj mieli sporo planów na wspólną działalność. - Zaprosiłem go do mojego nowego programu, mieliśmy powspominać, poopowiadać jakieś rzeczy. No i teraz ku**a taka informacja... - powiedział zrozpaczony Tańcula.

Mateusz Murański nie żyje. Tańcula: To kolejna ofiara hejtu

- To jest kolejna tak naprawdę ofiara hejtu w internecie, po Ozdobie. On mi już po walce mówił, że nie daje sobie rady z hejtem. Depresja. No i uciekł tam gdzieś w te używki - przekazał Tańcula.



- Nasze życiorysy zawsze będą połączone. Byliśmy przez wiele lat przyjaciółmi, potem cała Polska patrzyła na nasz konflikt. I pomimo tego wszystkiego co się wydarzyło, co powiedział, co zrobił, ja nigdy nie miałem do niego żalu, bo wiedziałem, że jest zmanipulowany przez ojca. Że tak naprawdę nie chciał tego wszystkiego. Przed ostatnią walką widziałem w jego oczach tego starego Mateusza, mojego przyjaciela. Cieszę się, że się pogodziliśmy po walce. Spoczywaj w pokoju - zakończył emocjonalnie Tańcula.