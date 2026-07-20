Brutalna diagnoza po głośnym powrocie. Wiadomo co się stało, McGregor przemówił

Conor McGregor, mimo że najlepsze lata profesjonalnej kariery ma już za sobą, dalej jest jednym z ulubieńców kibiców. To właśnie Irlandczyk zrewolucjonizował obecne podejście do MMA, dodając do niego element show zbudowany na kontrowersyjnym wizerunku wokół własnej osoby.

38-latek w ostatnim czasie powrócił do oktagonu UFC po ponad pięciu latach przerwy. Jego rywalem był Max Holloway, z którym zwyciężał już w 2013 r. Wówczas McGregor okupił swoją wygraną kontuzją więzadła krzyżowego, a po blisko 13 latach... historia prawie zatoczyła koło.

Tym razem lepszy w walce okazał się Amerykanin, ale udział w niej kosztował Irlandczyka identyczną kontuzję. Urazowi już w pierwszych sekundach starcia uległo jednak jego drugie kolano.

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Fatalne wieści dla McGregora. Usłyszał brutalną diagnozę

W niedzielę, 19 lipca, McGregor postanowił podzielić się z fanami w sieci dokładną diagnozą, a przy okazji zdradził także potencjalny czas następnej walki.

- To było uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL) i łąkotki. To ta sama kontuzja, co podczas pierwszej walki z Hollowayem, tyle że tym razem dotyczy przeciwnej nogi. To dość szokujące. Wtedy wróciłem do rywalizacji w ciągu dziewięciu miesięcy, by zmierzyć się z Diego Brandao. Biorąc pod uwagę dzisiejsze postępy w medycynie regeneracyjnej i udoskonalone metody treningowe, powrót do walki do przyszłego lata jest dla mnie jak najbardziej realny - napisał gwiazdor na Instagramie, dając do zrozumienia, że planuje wrócić do oktagonu latem przyszłego roku.

Na tym zawodnik nie poprzestał. W dalszej części jego wpisu czytamy, że ten zaczął już pracę nad kontuzjowaną nogą. Jej sprawność budzi nadzieję na szybszy powrót do zdrowia.

- Chodzę bez kuli. Niedawno bez żadnych problemów ćwiczyłem na maszynie do prostowania nóg. Mogę więc chodzić bez pomocy i aktywować mięsień czworogłowy pod obciążeniem. To wszystko bardzo pozytywne sygnały. Zachowuję maksymalną dyscyplinę i utrzymuję ją w pełni od czasu walki. Zastanawiam się, czy nie uniknąłem w ten sposób czegoś gorszego. Wierzę, że tak. Poszedłbym na after party jako "gwiazda" i kto wie, co by się wtedy stało. Wierzę, że zostałem uratowany - dodał McGregor. Według Irlandczyka odniesiona kontuzja mogła okazać się dla niego nawet... szczęśliwa. Mężczyzna przewiduje, że impreza w przypadku wygranej skończyłaby się dla niego jeszcze gorzej.

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Na ten moment UFC nie podejmuje głosu w sprawie ostatniej walki McGregora w kontrakcie.

Conor McGregor ALESSIO MORGESE / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Conor McGregor IAN MAULE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Conor McGregor Jim Watson / AFP AFP





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