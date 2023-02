Bronił Ukrainy przed rosyjską agresją. Wrócił i odzyskał pas mistrza

"Narodzie ukraiński - kocham cię. Chciałem podziękować ukraińskiej armii za obronę. Proszę nie zapominajcie, co dzieje się na Ukrainie" - mówił mistrz w rozmowie po wygranej.

Bilans Amosowa wynosi 27-0, co jest najdłuższą serią bez przegranej w MMA wśród aktywnych zawodników . Ukrainiec wrócił do klatki w rocznicę rosyjskiej agresji na jego kraju.

MMA. Jarosław Amosow wywiózł rodzinę i wrócił, by bronić Ukrainy

12 miesięcy temu zawodnik wywiózł swoją rodzinę poza granicę Ukrainy, by potem jechać 36 godzin z powrotem do rodzinnego miasta Irpin, aby go bronić.