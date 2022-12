Borys Mańkowski poznał rywala na galę XTB KSW 78

Borys Mańkowski to były mistrz KSW wagi półśredniej i były pretendent do tytułu wagi lekkiej, w rankingu której zajmuje obecnie miejsce czwarte. Reprezentant klubu Czerwony Smok jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników KSW. Pod skrzydłami największej polskiej organizacji stoczył już 18 pojedynków. W ostatnim boju zmierzył się z byłym mistrzem wagi lekkiej Danielem Torresem. Dał z nim efektowny walkę, która została wybrana najlepszym pojedynkiem gali KSW 71, ale musiał ostatecznie uznać wyższość Daniela w klatce. Do tej pory Borys już sześć razy był nagradzany bonusem za walkę wieczoru.

Valeriu Mircea w ostatnim pojedynku przypomniał fanom to, z czego słynie, czyli z efektownego kończenia walk przed czasem. Podczas listopadowej gali KSW 76 już w drugiej minucie boju posłał na deski niebezpiecznego Gracjana Szadzińskiego. "Samotny Wilk" do tej pory stoczył 35 pojedynków, z których 27 wygrał, a aż 23 zakończył przed czasem. Mircea to były mistrz wagi piórkowej mołdawskiej organizacji Eagles FC i były pretendent do tytułu kategorii lekkiej. W KSW Mircea zadebiutował podczas gali KSW 71, kiedy to musiał uznać wyższość w klatce Romana Szymańskiego. Valeiru ma na swoim koncie występy dla takich organizacji jak Bellator czy Brave CF.

Karta walk XTB KSW 78 w Szczecinie:

Walka wieczoru:

88,5 kg / 195 lb: Michał Materla #5 (31-9, 11 KO, 13 Sub) vs Kendal Grove (24-18 1 NC, 8 KO, 10 Sub)

Karta główna:

83,9 kg/185 lb: Tomasz Romanowski #3 (17-8 1 NC, 7 KO, 1 Sub) vs Radosław Paczuski #7 (5-0, 4 KO)

70,3 kg/155: lb Borys Mańkowski #4 (22-10-1, 3 KO, 8 Sub) vs Valeriu Mircea #8 (27-8-1, 11 KO, 12 Sub)

93 kg/205 lb: Łukasz Sudolski (10-1, 6 KO, 1 Sub) vs TBA