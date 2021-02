Niestety wiele miesięcy przerwy czeka Borysa Mańkowskiego, który musiał poddać się zabiegowi rekonstrukcji więzadła krzyżowego. Jeden z asów KSW musi uzbroić się w cierpliwość i ciężko pracować, aby po rekonwalescencji powrócić do pełni formy.

Wygląda na to, że w tym roku prawdopodobnie nie zobaczymy w klatce KSW byłego mistrza w kategorii półśredniej, Borysa Mańkowskiego. Za pośrednictwem Instagrama "Tasmański Diabeł" poinformował, że poddał się rekonstrukcji więzadła krzyżowego w kolanie.

"Plany na 2021 były wielkie, niestety zderzyły się one z rzeczywistością i teraz mam nadzieje, że zrealizuje chociaż małą część z nich... Żeby to zrobić, najpierw musiałem się poddać rekonstrukcji ACL. Najważniejsze to się nie poddawać. Nigdy!" - napisał pod udostępnionymi zdjęciami.

