Boniek pyta o Hajtę i Najmana po gali MMA. Krótki wpis, a szydera aż kipi

Jako pierwszy do klatki wszedł Tomasz Hajto . W pierwszej rundzie walki ze Zbigniewem Bartmanem jeszcze próbował pozorować dobre przygotowanie fizyczne . Nie unikał konfrontacji, wyprowadził kilka niezgrabnych ciosów.

W drugiej odsłonie "Gianni" walczył już głównie o to, żeby ustać na nogach. Widać było, że totalnie "odcięło mu tlen". Wystarczył pierwszy mocniejszy cios od rywala, by padł na jak kłoda. W parterze nie uwolnił się z duszenia i ratować musiał go sędzia .