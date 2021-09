Bilety na galę KSW 64 już w sprzedaży na eBilet.pl.

Mariusz Pudzianowski i Serigne Ousmane Dia mieli spotkać się w marcu bieżącego roku na gali KSW 59. Niestety, w dniu walki Senegalczyk zaczął odczuwać bóle w jamie brzusznej i został przetransportowany do szpitala. Na miejscu personel medyczny stwierdził ostre zapalenia wyrostka robaczkowego, co automatycznie wykluczyło udział "Bombardiera" w starciu z Polakiem.

Mariusz Pudzianowski jest na idealnej drodze do powtórzenia wyczynu z 2010 roku, kiedy to stoczył trzy pojedynki w jednym roku kalendarzowym. Pięciokrotny zdobywca tytułu "World's Strongest Man" do tej pory sześciokrotnie walczył na galach KSW w Łodzi, z czego czterokrotnie w najważniejszych starciach wieczoru i zawsze cieszył się z wygranej. Ostatnio kibice KSW mogli oglądać Mariusza Pudzianowskiego w walce wieczoru gali KSW 61, kiedy to pokonał przed czasem Łukasza Jurkowskiego i tym samym został liderem w klasyfikacji największej liczby wygranych przez nokaut lub nokaut techniczny w historii KSW.

"Bombardier" to jedna z trzech największych legend narodowego sportu swojego kraju, jakim są senegalskie zapasy. Ousmane Dia dwukrotnie - w 2002 oraz 2014 - został mistrzem świata w tym sporcie i sięgnął po tytuł "The King of the Arena". W 2018 roku Senegalczyk postanowił przenieść się do świata MMA i jak do tej pory jest niepokonany. Nazywany również przez fanów "B52" zawodnik oba stoczone pojedynki wygrał przez nokauty, a łącznie potrzebował na to jedynie 2 minut i 11 sekund. Senegalczyk zwyciężył z innym topowym zapaśnikiem Amadou Papisem "Rocky Balboa" Konezem oraz czołowym brytyjskim mistrzem walk na gołe pięści, Danem Podmore’em.

Walka wieczoru | Main Event

+120,2 kg/+265 lb: Mariusz Pudzianowski (15-7, 10 KO) vs Serigne Ousmane "Bombardier" Dia (2-0, 2 KO)

Walka o pas wagi koguciej | Bantamweight Championship Bout

61,2 kg/135 lb: Sebastian Przybysz (8-2, 4 KO, 1 Sub) vs TBA

65,8 kg/145 lb: Robert Ruchała (5-0, 3 Sub) vs Patryk Kaczmarczyk (7-0, 1 KO, w Sub)

77,1 kg/170 lb: Michał Pietrzak (10-4, 3 KO, 2 Sub) vs Shamil Musaev (14-0, 8 KO, 2 Sub)

52,2 kg/115 lb: Karolina Owczarz (4-1, 2 Sub) vs TBA

83,9 kg/185 lb: Cezary Kęsik (12-1, 9 KO, 2 Sub) vs Marcin Krakowiak (11-3, 5 KO, 6 Sub)

83,9 kg/185 lb: Albert Odzimkowski (11-5, 3 KO, 7 Sub) vs Jason Radcliffe (16-8, 10 KO, 4 Sub)