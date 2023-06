Bolesne słowa Pudzianowskiego po walce ze Szpilką. Mogą zaniepokoić. "To moje ostatnie podrygi"

Mariusz Pudzianowski przegrał z Arturem Szpilką w walce na gali XTB KSW 83 Colosseum 2. Po wszystkim pokusił się o analizę przyczyny porażki. Doszedł do wniosku, że nie powinien wdawać się w wymianę ciosów w stójce z zawodowym bokserem. "Wszystko byłoby dobrze, gdyby Mariuszowi nie chciałoby się boksować" - przyznał na nagraniu. Odniósł się również do pytań o dalsze zawodowe losy. Jego słowa mogą zaniepokoić fanów. "Są to już moje ostatnie podrygi w zawodowym sporcie" - obwieścił.