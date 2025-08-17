Błyskawiczny nokaut Polaka w USA. "Husarz" na ustach całego świata
Michał Oleksiejczuk (21-9) w efektownym stylu wygrał w nocy z soboty na niedzielę na gali UFC 319 w Chicago. Polak znokautował Geralda Meerschaerta (37-20) w trzeciej minucie pierwszej rundy. Po serii mocnych ciosów w stójce rywal padł, a "Husarz" dokończył dzieła w parterze. To drugie z rzędu tak szybkie zwycięstwo Biało-Czerwonego w UFC.
Od pierwszych sekund "Husarz" narzucił wysokie tempo i zamykał rywala na siatce. Meerschaert, znany przede wszystkim z gry parterowej, próbował szukać zejść do nóg, ale Oleksiejczuk świetnie bronił próby i agresywnie karał go kontrami. Później nastąpiła kluczowa wymiana w półdystansie, po której Polak trafił czysto, wstrząsnął Amerykaninem i ruszył z huraganową serią w parterze, zmuszając sędziego do przerwania starcia.
Wielki triumf Michała Oleksiejczuka. Wskazał kolejnego rywala
Triumf w Chicago był dla Oleksiejczuka drugim z rzędu nokautem w pierwszej rundzie. W kwietniu podczas UFC 314 rozbił Sedriquesa Dumasa również przed czasem. Teraz wygrana potwierdza, że Polak wraca do serii i odzyskuje impet w kategorii średniej.
W szybkiej rozmowie po walce Polak jasno zasygnalizował ambicje i wezwał do boju byłego pretendenta do pasa, Marvina Vettoriego. To ciekawy i logiczny kierunek, nazwisko z czołówki dałoby mu duży skok w rankingach, a stylowo zestawienie mogłoby okazać się bardzo efektowne.
Co ciekawe, po tym triumfie "Husarz" ma już osiem zwycięstw w pierwszej rundzie pod banderą UFC. Polak plasuje się tuż za legendami nokautu Vitorem Belfortem (11) i Anthony'm "Rumble" Johnsonem (9) w historycznym zestawieniu pierwszorundowych zakończeń w UFC.