Błyskawiczne zakończenie pojedynku. Jedno kopnięcie załatwiło sprawę

Cezary Oleksiejczuk - Chris Fishgold zostało ogłoszone nową walką wieczoru gali FEN 51, która odbyła się w Lubinie Anglik zastąpił Bauyrzhana Kuanyshbayeva, który nie otrzymał wizy i nie przyleciał do Polski. Nowa walka została zakontraktowana w limicie umownym do 79 kilogramów, a nie jak zakładano - do 77 kilogramów.