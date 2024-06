Błyskawiczna walka Rzeźniczaka. 24 sekundy i brutalny nokaut

Dzień przed galą uczestnik piłkarskiej Ligi Mistrzów przyznał nam w wywiadzie, że bardzo go zadziwiło to, co dzieje się na konferencjach przed wydarzeniem. Zdziwił się również odbiorem swojej osoby. - Jestem przyzwyczajony do krytyki, a tutaj pojawiło się dużo pozytywnych komentarzy na mój temat - zdradził nam przed kamerą.

Reklama