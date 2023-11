Błachowicz wyjaśni niedokończone sprawy. Szykuje się wielki rewanż

Jan Błachowicz najprawdopodobniej wróci do klatki 20 stycznia, podczas gali UFC 297 w Toronto , gdzie ponownie skrzyżuje rękawice z Aleksandarem Rakiciem. Historia pojedynku pomiędzy dwoma Europejczykami jest dość długa, bowiem pierwsze przymiarki do stworzenia zestawienia były już w marcu ubiegłego roku, ale poprzez kontuzję "Cieszyńskiego Księcia" bój opóźnił się o dwa miesiące.

Jako wyraźnego faworyta ówczesnego starcia wskazywano "Rocketa", lecz ostatecznie potyczka nie potoczyła się po jego myśli. Do trzeciej rundy delikatnie przeważał reprezentant Serbii, ale na cztery minuty przed końcem walki padł na matę, trzymając się za kolano i sygnalizując kontuzję. Pojedynek tym samym zakończył się zwycięstwem Polaka przez TKO.

Wygrałem obie rundy. Pierwsza była wyrównana, ale w drugiej ja dominowałem. Gratulacje dla Jana. Wyleczę kontuzję i wrócę lepszy niż kiedykolwiek. To jest niedokończona walka. Mam nadzieję, że UFC da mi rewanż.

Od tamtej pory Serb nie walczył, a Błachowicz wychodził do klatki dwukrotnie. Najpierw w starciu o pas wagi półciężkiej zremisował walkę z Magomedem Ankalajewem, a następnie po bardzo kontrowersyjnym werdykcie przegrał z Alexem Pereirą, który to w najbliższą sobotę stanie przed szansą wywalczenia tytułu. Obecnie "Cieszyński Książę" zajmuje czwartą pozycję w rankingu dywizji do 93 kg, Rakić jest jedno oczko za nim.