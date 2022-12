Jan Błachowicz wycofuje się z deklaracji o porażce z Ankalajewem

Bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu bardzo zły na siebie był Jan Błachowicz, prawdopodobnie wiedząc, że słabsza postawa w dwóch ostatnich rundach mogła go kosztować odzyskanie pasa mistrzowskiego. Rozemocjonowany Polak przejął mikrofon i powiedział, że nie zasłużył na wygraną i pas powinien być w rękach Ankalajewa. Teraz wycofuje się z tych słów, zaznaczając też, że zmienił się również jego stosunek do przeciwnika, który w ostatnich dniach wypowiadał się, że do walki przystąpił z kontuzją kolana.

- 20, 30 minut po walce miałem już inne odczucia i wycofałem się ze swoich słów. Wcześniej, będąc jeszcze w klatce, utknąłem myślami w piątej rundzie, zapominając o poprzednich. Poza tym Joe Rogan trochę mnie na tamtą wypowiedź, powiedzmy, naprowadził. Żałuję, że padły te słowa. Wycofuję je. [...] Jeśli masz kontuzję, włącz sobie serial, zaparz rumianek i zostań w domu. A jeżeli decydujesz się podejść do walki z urazem, to nie usprawiedliwiaj się nim, bo to oznaka słabości i szukanie dziury w całym. Złej baletnicy rąbek u spódnicy. Dla mnie to słabe tłumaczenie. Kontuzja, ząb mnie bolał, fryzjer źle ostrzygł, spodenki nie te... - stwierdził w rozmowie z portalem "Przegląd Sportowy Onet".