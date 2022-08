Błachowicz starł się z rywalem na Twitterze. "Dana cię przede mną nie ochroni"

Wczoraj Błachowicz zaczął medialną batalię w sprawie walki o pas z Prochazką. Na Twitterze Polak zwrócił się w tej sprawie do szefa UFC Dany White’a.

To rozpoczęło burzę z udziałem Ankalajewa. Dagestańczyk przyznał, że zaakceptował walkę z Polakiem i, również za pośrednictwem mediów społecznościowych, rozpoczął publiczną batalię z Błachowiczem, oznaczając Micka Maynarda, odpowiadającego w UFC za zestawienia rywali.

"To, że Polska ma 38 milionów mieszkańców, nie czyni Cię wielką gwiazdą. Sam mówisz, że nie unikasz walk. UFC zapytało mnie o pojedynek z tobą i się zgodziłem. Zróbmy to, jestem gotowy" - napisał Ankalajew.

Błachowicz odpowiada na zarzuty Ankalajewa

Błachowicz odpowiedział, że to "głupie stwierdzenie". To rozzłościło Ankalajewa, który opublikował kolejny wpis, choć wkradła się mu mała pomyłka. Napisał bowiem, że Błachowicz przegrał dwie ostatnie walki, ale Polak zwrócił uwagę, że jego bilans to 1-1.