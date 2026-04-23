Błachowicz ogłasza ws. poważnej kontuzji, przejdzie operację. Znamy termin powrotu

Jan Błachowicz zajmuje obecnie 4. miejsce w rankingu wagi półciężkiej UFC. Polak w przypadku wygranego rewanżu z Bogdanem Guskovem mógłby liczyć nawet na udział w walce o tymczasowy pas kategorii, bowiem poważnej kontuzji uległ jej nowy mistrz - Carlos Ulberg.

Nowozelandczyk znokautował podczas UFC 327 Jiriego Prochazkę, ale zdobycie zwakowanego czempionatu przypłacił poważną kontuzją więzadła krzyżowego, która na długo wyklucza go z rywalizacji w oktagonie.

Organizacja może zatem podjąć decyzję o zakontraktowaniu pojedynku o tymczasowy tytuł pomiędzy innymi zawodnikami z czołówki rankingu, a w tym gronie z pewnością ciekawą opcją byłby dawny mistrz z Polski.

Nowe wieści ws. kontuzji Jana Błachowicza. Legenda przejdzie operację

Na nieszczęście Błachowicza, jego również dotknęły pewne problemy z kolanem, które mogą utrudnić mu drogę po tytuł. Polska legenda mieszanych sztuk walki na kilka tygodni przed galą UFC 328 odniosła kontuzję łąkotki i wypada z rewanżu z Guskovem - grudniowa walka zawodników zakończyła się remisem. W środę, 22 kwietnia, dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych 43-latka więcej szczegółów na temat urazu, a niepokojące okazały się wieści o... potrzebie poddania się operacji.

- Było tak: sparing, ostatnia runda, ostatnia minuta. Dostałem kopa, dziwnie stałem, łąkotka strzeliła. No i co, rokowania są takie, że trzeba to zoperować, bo inaczej dobrze nie będzie, więc jutro operacja - rozpoczyna Błachowicz.

"Cieszyński Książę" postanowił nie trzymać jednak fanów w niepewności i w kolejnej relacji na Instagramie zdradził, że potencjalny czas jego powrotu na matę wyniesie od jednego do sześciu tygodni.

- Rokowania są takie, że albo wrócę na matę za tydzień, albo w najgorszym wypadku za sześć tygodni, więc trzymajcie kciuki, żeby to było za tydzień. Dowiem się wszystkiego, jak się obudzę, bo doktor jak wejdzie w kolano, to dopiero będzie widział tak naprawdę, co może zrobić, jak może zrobić, żeby było dobrze i żeby można było szybko wrócić do formy - dodaje.

Warto odnotować, że Jan Błachowicz dzierżył pas mistrzowski wagi półciężkiej w pomiędzy 2020 a 2021 r. Polak wywalczył go w starciu z Dominickiem Reyesem, obronił w rywalizacji z Israelem Adesanyą i przegrał w drugiej obronie z Gloverem Teixeirą. Kolejna walka o tytuł, nawet ten tymczasowy, z pewnością byłaby dla niego ogromną szansą.

Jan Błachowicz nie wystąpi na gali UFC 328 IAN MAULE AFP

Jan Błachowicz nie wystąpi na gali UFC 328 IAN MAULE AFP

Jan Błachowicz: Wychodzę urwać mu głowę, ale po walce idziemy w swoje strony i nie politykujemy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport