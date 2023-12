Błachowicz odpowiedział na drwiny rywala. "Już raz go połamałem"

Kibice z nieskrywaną niecierpliwością wyczekiwali starcia rewanżowego pomiędzy Janem Błachowiczem i Aleksandarem Rakiciem . Podczas gali UFC Vegas 54 Polak wygrał z Austriakiem, choć okoliczności zwycięstwa spotkały się z lekkim rozczarowaniem, zarówno ze strony kibiców, jak i zawodników. W trzeciej rundzie Rakić doznał poważnego urazu kolana, a "Cieszyński Książę" mógł dopisać do swojego konta kolejne zwycięstwo.

Niedosyt był na tyle duży, że szybko zapowiedziano rewanżową walkę. Miało do niej dojść podczas zapowiedzianej na styczeń gali UFC 297 w Toronto. Obaj zawodnicy podgrzewali atmosferę wokół starcia, do którego niestety w najbliższym czasie nie dojdzie . Informacja ta została potwierdzona przez federację, a także Jana Błachowicza.

As Sportu

As Sportu / INTERIA.PL / interia

W czwartek Aleksandar Rakić zamieścił w mediach społecznościowych enigmatyczny wpis, w którym uderzył w Błachowicza. Oskarżył go w nim o rezygnację z walki na UFC 297. Nie obyło się również bez "uprzejmości" w kierunku Polaka.

Nigdy nie przegrasz rewanżu, jeśli wycofasz się po raz drugi. Legendarne bzdury. Zobaczmy, czy Samuraj ma jaja, by wystąpić 20 stycznia

Jan Błachowicz przejdzie operację. Walka z Rakiciem odłożona

Kibice wyczekiwali na potwierdzenie informacji o wypadnięciu Błachowicza z karty walk gali UFC 297. 40-latek w rozmowie z "Polsatem Sport" zdradził, że doznał kontuzji, która wykluczyła go z udziału w gali w Toronto. Prawdopodobnie będzie on musiał przejść operację barków. Zdradził, że to problem, który doskwiera mu od dłuższego czasu.