Błachowicz czeka na walkę, a tu taka akcja. Szef KSW wywołany do tablicy. Wyzwanie rzucone

Jan Błachowicz jest jednym z najlepszych polskich zawodników MMA w całej historii. 42-latek od blisko 12 lat walczy w szeregach UFC, a w tym czasie udało mu się nawet zdobyć pas mistrzowski organizacji w wadze półciężkiej. Polak w 2020 r. pokonał Amerykanina Dominicka Reyesa przez techniczny nokaut i otrzymał zwakowany tytuł.

"Legendary Polish Power" udało się go również obronić - Jan Błachowicz był pierwszym zawodnikiem, który pokonał Israela Adesanyę w jego karierze MMA. Nigeryjczykowi przez walkę z Polakiem nie udało się zostać podwójnym mistrzem UFC, wówczas posiadał on już tytuł w kategorii średniej.

Nie do wiary, co zrobił Błachowicz. Polak czeka na walkę, a tu taka akcja. Szef KSW wywołany

W środę, 4 lutego, Jan Błachowicz zaskoczył jednak fanów czymś innym niż ogłoszeniem swojej kolejnej walki. Zawodnika, za namową Marcina Różalskiego, dołączył do akcji charytatywnej dla Poli Omielańczuk - "Wspieram Polę, golę brodę". Córka Daniela Omielańczuka zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym i potrzebuje pieniędzy na leczenie.

Były mistrz UFC nie zastanawiał się zbyt długo i chwycił za maszynkę do golenia, dokonując także wpłaty na zbiórkę. Efekty swojej przemiany Jan Błachowicz pokazał za pośrednictwem Instagrama. - Ty wyglądasz, jak wtedy, gdy Cię poznałam - zareagowała żona zawodnika. - Widzisz, nic się nie zestarzałem - spuentował on sam. Następnie do akcji nominowani zostali: szef KSW - Maciej Kawulski, Adam "Viking" Biegański oraz Grzegorz Kuca.

42-latek zaznaczył jednak, że samo zgolenie brody nie jest niczym wyjątkowym. Najważniejsza w całej akcji jest realna pomoc oraz zachęcenie innych do wsparcia zbiórki na "Siepomaga.pl".

Na co dokładnie choruje córka Daniela Omielańczuka?

"Pola i jej siostra bliźniaczka urodziły się we wrześniu 2018 roku jako wcześniaczki. Ciąża została nagle przerwana z powodu pogorszenia się przepływów, co groziło zamartwicą. Pola już od pierwszych lat życia dzielnie walczy o zdrowie. Dziewczynka przeszła już kilka skomplikowanych operacji m.in. jelita z wyłonieniem stomii oraz operację oczu i serca. W mózgu Poli powstała leukomalacja, która doprowadziła do mózgowego porażenia dziecięcego obustronnego kurczowego. Córka ma ogromne problemy z poruszaniem się. Wymaga stałego nadzoru każdego dnia i wsparcia wielu specjalistów" - czytamy na "Siepomaga.pl".

W akcję włączył się również Michał Materla. Przemiana zawodnika jest równie zaskakująca, co w przypadku Jana Błachowicza.

Jan Błachowicz zawalczy na gali UFC w grudniu Jason Silva AFP

Jan Błachowicz MARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF via AFP AFP

UFC: Alex Pereira i Jan Błachowicz Sean M. Haffey AFP

Jan Błachowicz: Wychodzę urwać mu głowę, ale po walce idziemy w swoje strony i nie politykujemy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport