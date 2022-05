Błachowicz będzie musiał przejść zabieg! Uraz podczas walki

"Cieszyński Książę" pokonał Rakicia w trzecie rundzie. Jego rywal doznał poważnie wyglądającej kontuzji kolana, przez co nie mógł kontynuować pojedynku. Mimo to jak się okazuje, polski zawodnik MMA również nie wyszedł z tego starcia bez szwanku. Już w pierwszej rundzie pod jego okiem pojawiło się rozcięcie. Uraz okazał się poważniejszy, niż się wcześniej wydawało.

- W pierwszej rundzie coś stało się z moim okiem. Nie widziałem niczego po lewej stronie - powiedział w wywiadzie po walce Błachowicz.

Jan Błachowicz przejdzie zabieg po walce z Rakiciem

Polak do swojej sytuacji zdrowotnej odniósł się także podczas konferencji prasowej po pojedynku.

- W poniedziałek przejdę mały zabieg. Lekarz powiedział, że może to nic poważnego, a może coś większego. Na razie dokładnie nie wie, jak to wygląda. Będzie musiał to sprawdzić w szpitalu - ocenił.

