Bilety na FAME MMA 20: Ile kosztują? Gdzie kupić? Czy są dostępne? [Cena]

Organizacja FAME MMA przygotowała prawdziwą bombę na jubileuszową 20. edycję. Mowa tu o turnieju weteranów, gdzie w finałowej puli znajdzie się 2 mln złotych, a zwycięzca zmagań zostanie najbardziej opłaconym zawodnikiem FAME na jednej gali. W grze są: Adrian "Polak" Polański, Arkadiusz Tańcula, Amadeusz "Ferrari" Roślik, Dawid Malczyński, Josef Bratan Simao, Filip "Filipek" Marcinek, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka oraz Krystian "Krycha" Wilczak.

Trzeba wspomnieć też o debiucie byłego reprezentanta Polski w piłkę nożną. Jakub Kosecki zasilił szeregi największej freak fightowej federacji w Europie i na pierwszy ogień zmierzy się z ulubieńcem publiczności znanym z występów na kanale "Bungee", "Tuszolem". Do akcji ponowni wkroczy też "Daro Lew", który spotka się ze streamerem "Xayoo".

FAME MMA 20: Bilety. Gdzie kupić? Ile kosztują - cena?

Bilety na wydarzenie FAME MMA 20 są bardzo zróżnicowane. Ich cena zależy od preferencji widza jak m.in. wysokość siedzenia i odległość od oktagonu. Wszystkie wejściówki można legalnie nabyć na stronie ebilet.pl. Obecnie (stan na 18 stycznia) na platformie jest dostępna jedynie garstka. Najtańsze bilety to koszt ok. 180 zł, są to miejsca na samej górze krakowskiej Tauron Areny.

Aby zasiąść trochę niżej należy liczyć się z wydatkiem zaczynającym się od 220 zł. Miejsca na dolnych trybunach z idealnym widokiem na oktagon mogą już kosztować około 400-600 zł. Dużo więcej trzeba zapłacić za siedzenia na płycie. Żeby zobaczyć walki na linii równej z klatką trzeba mieć przygotowane minimum 800 zł, lecz większość wejściówek oscyluje w okolicach 1000 zł. Do najdroższych biletów zaliczają się miejsca VIP. Wówczas widz ma dostęp do specjalnej strefy wśród influencerów i gwiazd FAME oraz może do woli korzystać z cateringu i open baru.

Do każdego biletu dołączona jest możliwość zakupu FAST TRACK. Taka opcja upoważnia do priorytetowego wejścia na halę jeszcze przed oficjalnym otwarciem bramek. Przeważnie jest to wydatek rzędu ok. 30 zł. Gala FAME MMA 20 rozpocznie się o godzinie 19:30. Wszyscy, którzy nie wykupili możliwości FAST TRACK będą mogli wejść na obiekt około godzinę przed startem wydarzenia.





Jakub Kosecki w barwach Legii Warszawa / Andrzej Iwanczuki/REPORTER / East News

FAME MMA Amadeusz Ferrari / materiały prasowe