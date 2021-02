Bartosz Szewczyk podejmie Akhmeda Salamova podczas gali FEN 32: LOTOS Fight Night.

Bartosz Szewczyk (0-1) podejmie Akhmeda Salamova (1-0, 1 SUB) podczas gali FEN 32: LOTOS Fight Night. Wydarzenie odbędzie się 20 lutego i dostępne będzie w systemie PPV na platformie FENMMA.tv, Cyfrowym Polsacie oraz na ipla.tv.

Szewczyk ma 23 lata i pochodzi z Otwocka. Trenuje pod okiem Mirosława Oknińskiego w Akademii Sportów Wilanów. W karierze amatorskiej mierzył się z innych zawodnikiem FEN, Krystianem Bielskim, oraz z Piotrem Mierzejewskim, którego poddał w 2. rundzie duszenniem zza pleców. Łączny jego bilans w amatorstwie to 6 zwycięstw i 2 porażki. Wcześniej, bo w 2017 roku, w zawodowym debiucie uległ Arkadiuszowi Jędraczce.

Salamov ma 27 lat, pochodzi z Rosji i reprezentuje barwy MMA Factory. W zawodowym debiucie zwyciężył przez duszenie trójkątne w 2. rundzie z Georgasem Kosmidisem. Od tamtego czasu Salamov poprawił bazę zapaśniczą i zdecydował, że karierę będzie kontynuował w limicie kategorii półciężkiej. Pojedynek na FEN 32 będzie jego pierwszym występem w Polsce i debiutem pod szyldem federacji.



KARTA WALK FEN 32:

70,3 kg, MMA: Mateusz Rębecki vs Jose Barrios*

93,0 kg, MMA: Wojciech Janusz vs Marcin Łazarz

120,2 kg, MMA: Szymon Bajor vs Ednaldo Oliveira

80,0 kg, MMA: Szymon Dusza vs Roland Cambal

83,9 kg, MMA: Rafał Lewon vs Piotr Walawski

77,1 kg, MMA: Cezary Oleksiejczuk vs Djamil Chan

70,3 kg, MMA: Mikołaj Lewandowski vs Wojciech Kawa

93,0 kg, MMA: Bartosz Szewczyk vs Akhmed Salamov

TBA vs TBA



*walka o pas mistrzowski FEN