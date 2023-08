Bartman zwrócił się do Hajty po "uduszeniu" na Clout MMA. Co za słowa

Choć Tomasz Hajto nie zaprezentował się źle w walce na Clout MMA 1 ze Zbigniewem Bartmanem, został przez swojego rywala "uduszony", przez co poddał się w drugiej rundzie. Były już siatkarz zwrócił się do 50-latka za pośrednictwem swojego posta na Instagramie. - Wielki szacunek za charakter, wolę walki i serducho do sportu - napisał.