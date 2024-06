Bartman padał i wstawał. Brutalny bój, krew tryskała na wszystkie strony

Były reprezentant Polski w siatkówce Zbigniew Bartman już na dobre zadomowił się we freak fightach. W dwóch poprzednich walkach odprawiał Tomasza Hajtę i Błażeja Augustyniaka. Teraz czekało go nieco ułatwione zadanie, bowiem brał udział w tzw. "AJ Challenge".

Wyzwanie polegało na tym, że youtuber Adam Josef mierzył się na raz z dwoma przeciwnikami. Jednym był wspomniany "Zibi", a drugim Kacper Błoński. Panowie zmieniali się co rundę i starcie toczyło się jeden na jeden. Zaczął Błoński i na początku postawił opór "AJ-owi". Im dłużej trwała runda, tym Josef przejmował większą inicjatywę. Koniec końców wybrzmiała syrena i do klatki wyszedł Bartman.

Kondycja Josefa wyglądała coraz gorzej, ale rywal nie mógł go wykończyć. Pod koniec odsłony "AJ" oberwał w krocze, co mu mogło pomóc odzyskać oddech. Po kilku chwilach wrócił do gry i ponownie napierał na Błońskiego. Z twarzy obu zawodników tryskała krew i tym sposobem youtuber specjalizujący się w wyzwaniach dotrwał do połowy challenge'u.