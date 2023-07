Bartman nie mógł się powstrzymać. Nie do wiary, kogo wyzwał do walki

Zbigniew Bartman dołączył do grona sportowców i celebrytów, którzy walczyć będą w organizacji freak fightowej Sławomira Peszki i Lexy Chaplin. 12 lipca odbyła się pierwsza konferencja poprzedzająca pierwszą galę CLOUT MMA 1, która w porównaniu do tych organizowanych przez konkurencyjne federacje, przebiegała dość spokojnie. Do czasu. W pewnym momencie były siatkarz zabrał głos i zdradził, z kim chciałby zawalczyć w oktagonie.