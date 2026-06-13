Babilon MMA 58 w Nowym Sączu już w piątek! Dudek broni pasa, Brotoń poluje na nokaut, Brzozowska debiutuje zawodowo

42-letni Rafał Dudek od lat jest jedną z najważniejszych postaci sportów walki w Małopolsce. Założyciel klubu Fight House Nowy Sącz wychował wielu znakomitych zawodników, a jego występy przed własną publicznością zawsze gwarantują wielkie emocje. Tym razem stawka będzie wyjątkowa - mistrzowski pas Babilon K1.

Naprzeciw Dudka stanie utytułowany Anglik Christopher "Rampage" Melhuish. Brytyjczyk słynie z agresywnego stylu walki i przyjedzie do Polski z jasnym celem: odebrać mistrzowski tytuł gospodarzowi.

- Mamy mocną sportową kartę walk na galę w Nowym Sączu. Rafał Dudek po raz kolejny podejmuje bardzo trudne wyzwanie, ale doskonale znamy jego charakter. On nigdy nie wybiera łatwej drogi i raz za razem udowadnia, że wiek to tylko liczba. Właśnie dlatego kibice tak bardzo go szanują i tłumnie przyjdą dopingować lokalną legendę do amfiteatru - mówi matchmaker Babilon MMA Artur Gwóźdź.

W karcie walk nie zabraknie również innych reprezentantów Fight House Nowy Sącz. Szczególne emocje budzi występ Tomasza Brotonia, który zasłynął efektownymi nokautami, jak choćby przed rokiem na gali Babilon Boxing Show, gdzie frontalnym kopnięciem zdemolował rywala w 1. rundzie. Tym razem Brotoń zmierzy się z Kamilem Rościńskim w pojedynku, który ma wszelkie zadatki na najbardziej widowiskową walkę wieczoru.

Do klatki wróci również świeżo upieczony mistrz Polski K1 Przemysław Tobiasz. Reprezentant gospodarzy zmierzy się z Łukaszem Baranem w rewanżu za znakomity pojedynek stoczony podczas krajowego czempionatu.

Mocno prezentuje się także część MMA. Kibice zobaczą między innymi starcie Jakuba Szymanowskiego z Filipem Kamyszem. "Szyman", prywatnie narzeczony zawodniczki UFC Klaudii Syguły, należy do grona najbardziej perspektywicznych zawodników młodego pokolenia w Polsce i po raz kolejny będzie chciał potwierdzić swoje wysokie aspiracje. Zwycięzca tego pojedynku mocno zaznaczy swoje miejsce na krajowej scenie MMA, która czeka na kolejną gwiazdę w kategorii do 77 kg.

Ogromne zainteresowanie wzbudza również zawodowy debiut Darii Brzozowskiej. Utalentowana zawodniczka z Bydgoszczy uchodzi za jeden z największych kobiecych talentów w polskim MMA. W Nowym Sączu skrzyżuje rękawice z Julią Ratajczak (Awangarda Poznań) w rewanżu za ich pojedynek semi-pro z gali Babilon MMA 50.

W karcie walk znalazło się także starcie dwóch zawodników znanych kibicom z występów w KSW - Patryk Likus zmierzy się z Krzysztofem Geburkiem. Interesująco zapowiada się również pojedynek Gracjana Wyroślaka z Sebastianem Olszowym.

Letnia atmosfera, otwarty amfiteatr, mocna karta walk i sportowe emocje pod gołym niebem sprawiają, że Babilon MMA 58 zapowiada się jako jedno z najbardziej klimatycznych wydarzeń sportowych tego lata.

Karta walk Babilon MMA 58

Walka wieczoru - o pas Babilon K1:

77 kg / K1 / 5 x 3 min

Rafał Dudek (34-17) vs Christopher "Rampage" Melhuish (14-5-1)

Karta główna:

70 kg / MMA - Gracjan Wyroślak (6-4) vs Sebastian Olszowy (4-2)

66 kg / MMA - Patryk Likus (5-5) vs Krzysztof Geburek (3-2)

77 kg / K1 - Tomasz Brotoń (12-1) vs Kamil Rościński (9-3)

77 kg / MMA - Jakub Szymanowski (4-1) vs Filip Kamysz (3-1)

57 kg / MMA - Daria Brzozowska (debiut) vs Julia Ratajczak (debiut)

70 kg / MMA - Krystian Basta (debiut) vs Adam Grund (1-0)

88 kg / K1 - Przemysław Tobiasz (2-1) vs Łukasz Baran (2-2)

Walki semi-pro:

77 kg / MMA - Kacper Szczerba vs Aleksander Szmaj

77 kg / MMA - Wojciech Michalik vs Maciej Romankiewicz

Babilon MMA 58 - Nowy Sącz

Data: piątek 19 czerwca 2026

Start: godz. 19:00

Miejsce: Amfiteatr Parku Strzeleckiego, ul. Ogrodowa, Nowy Sącz

Bilety: https://www.eventim.pl/artist/babilon/babilon-mma-58-4149692

Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight oraz Polsat Box Go





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