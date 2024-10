Babilon MMA 48: Adrian "Ares" Błeszyński broni mistrzowskiego pasa 12 października w Arenie Sosnowiec

Karta walk Babilon MMA 48:

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze średniej (do 84 kg):

5 x 5 min - Adrian "Ares" Błeszyński (11-6-1) vs Samuel Vogt (6-2)

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Krystian Szczęsny (4-2) vs Rafał "Kaszana" Lewon (15-11)

Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Kamil Warzybok (5-4) vs Patryk Ożóg (3-1)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Gracjan Wyroślak (5-2) vs Sanjar Yusupov (3-1)

Walka w wadze koguciej (do 61 kg):

3 x 5 min - Cyprian Wieczorek (3-2) vs Lukas Chotenovsky (7-2)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Sergiusz "Serek" Uzarek (6-7) vs Filip Jarocki (4-5)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Kamil Woźny (1-0) vs Krzysztof Pitoń (1-0)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Tomasz Kuberski (2-0) vs Krystian Patalas (1-0)

Walka semi-pro w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 3 min - Szymon Maj vs Jarek Maciusik

Walka semi-pro w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 3 min - Nikodem Ogoński vs Erik Rushanyan



Gala Babilon MMA 48 w Sosnowcu:

Termin: 12 października, godz. 19:00

Miejsce: Arena Sosnowiec w ArcelorMittal Park

Bilety: Eventim.pl

Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight oraz Polsat Box Go



