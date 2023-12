Babilon MMA 42. Gładkowicz vs Zając w walce wieczoru gali w Żyrardowie

- Starcie Bartka Gładkowicza z Sergiuszem Zającem jest z pewnością godne main eventu. Przed zwycięzcą otworzą się ogromne możliwości z walką o mistrzowski pas na czele - mówi matchmaker Artur Gwóźdź. - Bartek ma po swojej stronie przewagę doświadczenia, które zbierał między innymi walcząc w KSW. Ostatnio wrócił do Babilonu i w dobrym stylu pokonał Piotra Walawskiego. Z kolei Sergiusz Zając to supertalent, jeden z najciekawszych prospektów w polskim MMA. Dodajmy do tego fantastyczne warunki fizyczne, niesamowitą dynamikę i serię efektownych zwycięstw. To będzie naprawdę kapitalny pojedynek i zapewniam, że na karcie walk gali Babilon MMA 42 fani znajdą więcej mocnych zestawień - kończy szef grupy Artnox Fight Sport.