Babilon MMA 41. Filip Tomczak: „To idealny czas na walkę o pas. Mam doświadczenie i wigor, chcę to zrobić dla córeczki!"

Wcześniej Tomczak przegrywał przed czasem krajowe starcia z Bartłomiejem Gładkowiczem i Pawłem Pawlakiem oraz zaliczył punktową porażkę i remis w wyjazdowych występach dla czeskiej federacji Oktagon MMA, ale nigdy nie został skreślony przez Babilon MMA. - Widziałem zawsze jego serce do walki, poświęcenie i potencjał. W końcu coś zaskoczyło i Filip wskoczył na wyższy poziom. To on sam swoją determinacją wywalczył sobie prawo stoczenia pojedynku o ten pas - tłumaczy matchmaker Artur Gwóźdź .

- Znam siebie i wiem, że łatwo nie odpuszczam. Tę szansę zawdzięczam sobie i wspaniałym ludziom, którzy są wokół mnie. Cieszę się, że dostałem taką walkę i zapewniam, że podchodzę do niej tak samo poważnie jak do poprzednich występów - mówi Filip Tomczak. - Myślę, że 32 lata to idealny czas na to wyzwanie. Doświadczenie i wigor jest, mam też dla kogo to robić, niebawem narodzi mi się córeczka. To dodatkowa motywacja, by wygrać i zarabiać pieniądze. Zapraszam wszystkich kibiców na mistrzowską walkę z Adrianem Błeszyńskim i zapewniam, że damy wspaniałe sportowe widowisko!