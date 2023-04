Babilon MMA 35. "Ares " zaprasza do paszczy lwa

- Determinacja, charakter, nieprzewidywalność i krwawe walki. Tego wszystkiego kibice mogą po mnie zawsze oczekiwać. Uważam, że ten pojedynek nie potrwa pięciu rund, wygram to przed czasem. To moje trzecie podejście do mistrzowskiego pasa. Jak mówią, do trzech razy sztuka! Piotrek, tym razem zapraszam do paszczy lwa - odgrażał się zdeterminowany i chętny rewanżu Błeszyński.