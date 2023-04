Daniem głównym gali Babilon MMA 35 był rewanż Piotra Wawrzyniaka z ulubieńcem lokalnej publiczności Adrianem "Aresem" Błeszczyńskim. Do pierwszego ich starcia doszło w maju 2021 r. Wówczas przez TKO w drugiej rundzie zwyciężył reprezentant Czerwonego Smoka Poznań, który po raz pierwszy stanął do obrony pasa mistrzowskiego. Dla zawodnika Bastionu Tychy było to trzecie podejście pod zdobycie trofeum czempiona dywizji średniej.