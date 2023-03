Babilon MMA 35. Mocna karta walk na gali w Jaworznie

- Chcemy być siłą numer 2 w Polsce, jeśli chodzi o MMA - nie ukrywa promotor Tomasz Babiloński. - Istniejemy już od 5 lat i zrobiliśmy w tym czasie aż 34 gale transmitowane w telewizji Polsat. Stawiamy na regularność i odważny matchmaking. Fani MMA chwalą sobie to, że można u nas oglądać wyrównane sportowe zestawienia, za które odpowiada Artur Gwóźdź. Często trafiają nam się prawdziwe perełki, które otrzymują szansę pokazania się szerszej publiczności i wybicia do największych światowych organizacji jak UFC, KSW, Oktagon, Ares i wiele innych. To oczywiste, że na tym etapie nie rywalizujemy z KSW, które jest na rynku od prawie dwudziestu lat i dysponuje zupełnie innym budżetem. My chcemy otwierać zawodnikom drzwi do wielkich karier i dawać kibicom wielkie sportowe emocje - podkreśla organizator.

Karta walk Babilon MMA 35: