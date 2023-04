Babilon MMA 35. Ceremonia ważenia, trailer i akredytacje na galę w Jaworznie

35-letni pretendent zdaje sobie sprawę, że to może być jego ostatnia szansa na zdobycie mistrzowskiego pasa. Bardzo blisko celu był w lutym 2020 roku na gali Babilon MMA 12 w Łomży, kiedy po wielkiej wojnie zremisował z Pawłem Pawlakiem, który dziś błyszczy w KSW. W rewanżu na Babilon MMA 18 "Plastinho" wygrał na punkty . Czy trzecie podejście okaże się dla "Aresa" szczęśliwym? - Determinacja, charakter, nieprzewidywalność i krwawe walki. Tego wszystkiego kibice mogą po mnie zawsze oczekiwać. Uważam, że ten pojedynek nie potrwa pięciu rund, wygram to przed czasem. To moje trzecie podejście do mistrzowskiego pasa. Jak mówią, do trzech razy sztuka! Piotrek, tym razem zapraszam do paszczy lwa - odgraża się w oficjalnym zwiastunie zdeterminowany i chętny rewanżu Błeszyński .

Zaktualizowana karta walk Babilon MMA 35:

Walka wieczoru (o mistrzowski pas):

5 x 5 min - 84 kg: Piotr Wawrzyniak (10-5) vs Adrian "Ares" Błeszyński

(10-5-1)

Walki zawodowe:

3 x 5 min - 70 kg: Filip Lamparski (6-2) vs Kamil "Krzok" Krzewina (3-1)

3 x 5 min - 70 kg: Mateusz Makarowski (8-5-1) vs Bartosz Zawadzki (6-2)

3 x 5 min - 88 kg: Michał "Zając" Balcerczak (3-3) vs Mariusz

Krzeszowski (debiut)

3 x 5 min - 66 kg: Szymon Rakowicz (4-2) vs Szymon Biłas (2-0)

3 x 5 min - 77 kg: Krystian Szczęsny (2-1) vs Michał Pezda (debiut)

3 x 5 min - 120 kg: Paweł Oleszczuk (1-0) vs Patryk Świtoń (0-2)

Walki semi-pro:

3 x 3 min - 77 kg: Mateusz Wieczorek vs Martin Labryga

3 x 5 min - 84 kg: Yehor Oliynyk vs Piotr Łęcki

Śledź Babilon MMA:

www.babilonmma.pl

www.instagram.com/babilonmma

www.facebook.com/babilonmma



Gala: Babilon MMA 35: Wawrzyniak vs Błeszyński 2

Termin: 21 kwietnia 2023, godz. 19:00

Bilety: www.eventim.pl/artist/babilon-mma

Miejsce: MCKiS w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 80)

Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight oraz Polsat Box Go

Akredytacje: media@babilonpromotion.pl