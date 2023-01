Babilon MMA 34. Znamy 7 zestawień: Kacprzak-Mendlewski o pas, powrót "Pitbulla" Abdulkadirova, mocna walka Lotta-Marczuk

Na styczniowej gali Babilon MMA 34 w Żyrardowie wystąpi także nieobliczalny Hubert Lotta (3-3), który zmierzy się z efektownie walczącym i niepokonanym Rafałem Marczukiem (2-0). Wcześniej w klatce zamelduje się zwycięzca "Carpathian Warriors 10: Road to Babilon" - Patryk Ożóg (1-0), przetestuje go weteran Adam Łazowski (2-7). Kibice zobaczą również ciekawy pojedynek z gatunku 50-50 pomiędzy chcącym zmazać plamę z zawodowego debiutu Bartłomiejem "Biołym" Nowakiem (0-1) a miejscowym bohaterem Arkadiuszem Kolusem (debiut). Który z nich sięgnie po pierwsze zawodowe zwycięstwo?

- Ambicją Babilon MMA jest bycie siłą numer 2 w Polsce. Kluczem do tego jest regularność i właściwy matchmaking. Istniejemy od 5 lat i zrobiliśmy w tym czasie 33 gale transmitowane w telewizji Polsat. Fani MMA chwalą sobie to, że można u nas oglądać wyrównane sportowe zestawienia, a często trafiają się prawdziwe perełki, które otrzymują szansę pokazania się szerszej publiczności i wybicia do największych światowych organizacji. To oczywiste, że nie rywalizujemy z KSW, które jest na rynku od prawie 20 lat i dysponuje zupełnie innym budżetem. My chcemy otwierać zawodnikom drzwi do wielkich karier i dawać kibicom wielkie sportowe emocje - podkreśla promotor Tomasz Babiloński.