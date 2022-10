Babilon MMA 32. Walka Siwiec vs Ruciński o pas wagi półśredniej już 11 listopada!

Do starcia Siwiec vs Rusiński mogło dojść już w marcu lub kwietniu, jednak z różnych przyczyn pojedynek został ogłoszony dopiero na czerwcową galę Babilon MMA 29 w Radomiu. Wtedy walka miała mieć status eliminatora, ale ostatecznie zobaczymy ją "dopiero" 11 listopada na gali Babilon MMA 32 - tym razem już z mistrzowskim pasem w stawce. Bazowo będzie to pojedynek zapaśnika z grapplerem, ale obaj zawodnicy posiadają wszechstronne przekrojowe umiejętności i czują się dobrze w wielu płaszczyznach.

- Walka o pas już w piątym występie to dla mnie duże wyróżnienie, ale zasłużyłem na to dominującymi zwycięstwami, jakie odnosiłem do tej pory. Skupiam się wyłącznie na tym wyzwaniu. Wiem, że stoję przed wielką szansą i jeśli uda mi się zdobyć pas, otworzy się wiele ścieżek dla mojej kariery. Mój rywal ma sporo mocnych stron jak stójka, obalenia, kontrola przy siatce, kolana. Słabsze strony też ma, ale zostawię je dla siebie - mówi dysponujący znakomitymi warunkami fizycznymi Konrad Rusiński, który w trzech dotychczasowych występach dla organizacji Babilon MMA zanotował trzy pewne zwycięstwa, w tym dwa już w pierwszej odsłonie.



Znacznie niższy Siwiec ma w rekordzie tylko jedną porażkę - w 2019 roku przegrał z Tymoteuszem Łopaczykiem (9-3) na Armia Fight Night 6. Od tego czasu jest niepokonany i zaliczył trzy pewne wygrane przed czasem na galach Babilon MMA - dwa razy po duszeniach i raz z powodu przerwania walki przez lekarza. W programie "Koloseum" prowadzący Łukasz Jurkowski powołał się na wcześniejszą rozmowę z Łopaczykiem, który już teraz zgłasza chęć spotkania się ze zwycięzcą i nowym mistrzem Babilon MMA w kategorii półśredniej. Obaj uczestnicy walki wieczoru gali Babilon MMA 32 potwierdzili gotowość do stoczenia takiego pojedynku w pierwszej obronie pasa w 2023 roku. - Ta walka tylko opóźnia się w czasie, ale dojdzie do niej na pewno - twierdzi blisko 31-letni Łukasz Siwiec.