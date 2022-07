Babilon MMA 30: Tymoteusz Łopaczyk wygrał, po walce domagał się starcia o pas

Po raz drugi w swojej karierze Tymoteusz "Honey Badger" Łopaczyk wygrał wykorzystując ku temu cały przewidziany czas walki z Kleversonem "The Predestined" Sampaio Cruzem.

Po walce Łopaczyk zwrócił się do włodarza Babilonu o to, by ten dał mu zawalczyć na kolejnej gali w walce o pas.