Babilon MMA 27. Pełna karta walk gali w Skierniewicach

W Skierniewicach do klatki wejdą także Karol Kutyła, Piotr "Morales" Wróblewski i Piotr Drozdowski. Zobaczymy także wyczekiwany debiut Gracjan Wyroślaka. Transmisja gali Babilon MMA 27 na kanałach grupy Polsat.

Karta walk Babilon MMA 27:

Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Łukasz "Pcheła" Sudolski (8-1) vs Georgi "Gladiator" Lobjanidze (11-6)

Walka w umownym limicie (do 68 kg):

3 x 5 min - Karol Kutyła (5-2) vs Piotr "Morales" Wróblewski (5-4)

Walka w kategorii średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Piotr "Tadek" Drozdowski (3-5) vs Norbert Jabłoński (1-1)

Walka w kategorii ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Maciej Smokowski (0-1) vs Łukasz Kulpa (1-2)

Walka w kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Przemek Matuszewski (2-0) vs Adam Łazowski (1-6)



Walka w kategorii lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Gracjan Wyroślak (debiut) vs Kamil "Krzok" Krzewina (2-1)



Walka w kategorii koguciej (do 61 kg):

3 x 5 min - Karol Korzeniowski (3-3) vs Miłosz Melchert (debiut)



Walka semi-pro kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 3 min - Robert Sakowski vs Fabian Łuczak



Walka semi-pro kategorii półśredniej (do 77 kg):

3 x 3 min - Arkadiusz Kolus vs Maciej Zacholski

Bilety na galę Babilon MMA 27 dostępne na Eventim.pl w cenie od 60 PLN. Transmisja na kanałach grupy Polsat. Interia jest patronem medialnym tego wydarzenia.