W walce wieczoru w kategorii średniej zmierzą się Piotr Wawrzyniak i Tymoteusz Łopaczyk, wcześniej kibice zobaczą czwarty zawodowy występ Sylwestra Kołeckiego, który powalczy z Damianem Kostrzewą. Fani MMA ostrzą sobie zęby także na starcie Filipa Stawowego z Marcinem Sianosem, gdzie ciężkie grzmoty są gwarantowane od pierwszych sekund. Transmisja gali Babilon MMA 26 na kanałach grupy Polsat.

Karta walk Babilon MMA 26:

Walki zawodowe:

3 x 5 min - Piotr Wawrzyniak (8-5) vs Tymoteusz "Honey Badger" Łopaczyk (8-2)

3 x 5 min - Filip "Czołg" Stawowy (8-2) vs Marcin Sianos (5-6)

3 x 5 min - Sylwester Kołecki (3-0) vs Damian Kostrzewa (1-1)

3 x 5 min - Bartek "Clark Kent" Gładkowicz (7-1) vs Filip Tomczak (7-3-1)

3 x 5 min - Marcin Skrzek (6-2) vs Filip Lamparski (4-2)

3 x 5 min - Konrad Rusiński (3-0) vs Rafał Błachuta (10-8)

Walki semi-pro:

3 x 3 min - Bartosz Stawinoga vs Marcin Frycz

3 x 3 min - Joanna Walorska vs Klara Piętak



Transmisja gali Babilon MMA 26 w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się w piątek 12 listopada od godziny 19:00 na kanałach grupy Polsat oraz w aplikacji ipla. Interia jest patronem medialnym tego wydarzenia.