Babilon MMA 25. Zorczykowski poznał rywala! Kutyła sprawdzi się z Lottą

Kibice zobaczą również bardzo interesujące potyczki Kacprzak-Gutowski, Kutyła-Lotta oraz Łaguna-Kalenik. Transmisja na kanałach grupy Polsat.

Wspaniale i niesamowicie szybko rozwija się kariera Karola Kutyły (5-1), który w Łomży wystąpi dla Babilon MMA już po raz czwarty od debiutu w październiku ubiegłego roku. Tym razem sprawdzi go Hubert Lotta (2-2). Choć 3 z 4 ogłoszonych już walk odbędą się w okolicach kategorii piórkowej, niemniej ciekawie zapowiada się pojedynek w wadze średniej (do 84 kg), w którym idący jak burza od zwycięstwa do zwycięstwa Adam Łaguna (5-1) zmierzy się z Piotrem "Hulkiem" Kalenikiem. Organizatorzy szykują też bardzo mocne mistrzowskie starcie, które będzie główną atrakcją wieczoru, a kartę walk jak zwykle uzupełnią potyczki popularnych miejscowych zawodników. Już wkrótce organizacja Babilon MMA odsłoni kolejne karty.

Karta walk Babilon MMA 25:

Walka w kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Piotr Kacprzak (3-2) vs Krzysztof Gutowski (8-1)

Walka w umownym limicie (do 68 kg):

3 x 5 min - Damian Zorczykowski (7-5) vs Jose "Sasi" Sanchez (11-1)

Walka w kategorii średniej (do 84,2 kg):

3 x 5 min - Adam Łaguna (5-1) vs Piotr Kalenik (8-6)

Walka w kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Karol Kutyła (5-1) vs Hubert Lotta (2-2)

Transmisja na kanałach grupy Polsat oraz w aplikacji ipla.