35-letni Damian Zuba znajduje się obecnie w najlepszym momencie zawodowej kariery. Radomski "Iti" wygrał w dobrym stylu trzy ostatnie walki, pokonując kolejno Witalija Dżusa, Łukasza Pokutyńskiego oraz Oskara Herczyka. Czy jego doświadczenie okaże się zaporą nie do przejścia dla utalentowanego Oskara Szczepaniaka? Znakomity amator był niekwestionowaną gwiazdą jeszcze przed podpisaniem zawodowego kontraktu. W pierwszych dwóch występach dla Babilon MMA wygrywał z Adamem Rybczyńskim i Arkadiuszem Pałkowskim, ale pełnego potencjału wciąż nie pokazał. Czy zrobi to 8 października w Łomży? Wkrótce organizacja Babilon MMA odsłoni kolejne karty.



Karta walk Babilon MMA 25:

Walka w kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Piotr Kacprzak (3-2) vs Krzysztof Gutowski (8-1)



Walka w umownym limicie (do 68 kg):

3 x 5 min - Damian Zorczykowski (7-5) vs Jose "Sasi" Sanchez (11-1)

Walka w kategorii średniej (do 84,2 kg):

3 x 5 min - Adam Łaguna (5-1) vs Piotr Kalenik (8-6)

Walka w kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Karol Kutyła (5-1) vs Hubert Lotta (2-2)



Walka w kategorii lekkiej (do 70,1 kg):

3 x 5 min - Damian "Iti" Zuba (4-2) vs Oskar Szczepaniak (2-0)

Bilety na galę Babilon MMA 25 w cenie od 60 PLN są już w sprzedaży na Eventim.pl. Transmisja na kanałach grupy Polsat oraz w aplikacji ipla. Interia jest patronem medialnym tej gali.