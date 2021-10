Karta walk Babilon MMA 25:

Walka w kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Piotr Kacprzak (5-3) vs Krzysztof Gutowski (8-1)

Walka w umownym limicie (do 68 kg):

3 x 5 min - Damian Zorczykowski (7-5) vs Jose "Sasi" Sanchez (11-1)

Walka w kategorii średniej (do 84,2 kg):

3 x 5 min - Adam Łaguna (5-1) vs Piotr Kalenik (8-6)

Walka w kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Karol Kutyła (5-1) vs Hubert Lotta (2-2)

Zdjęcie Babilon MMA 25 - karta walk / Materiały promocyjne / materiały prasowe

Walka w umownym limicie (do 73 kg):

3 x 5 min - Damian "Iti" Zuba (4-2) vs Bartosz Zawadzki (4-2)



Walka w kategorii średniej (do 84,2 kg):

3 x 5 min - Piotr Arnista (0-1) vs Jacek "Niedźwiedź" Brzezicki (0-1)



Walka w kategorii półśredniej (do 77,1 kg):

3 x 5 min - Krystian Cwalina (0-1) vs Maciej Kryskiewicz (debiut)



Walka semi-pro w kategorii ciężkiej (do 120 kg):

3 x 3 min - Kamil Gawryjołek vs Jacek Bartczak



Walka semi-pro kategorii piórkowej (do 61 kg):

3 x 3 min - Dominika Steczkowska vs Marta Rodzik

Bilety na galę Babilon MMA 25 w cenie od 60 PLN są w sprzedaży na Eventim.pl. Transmisja na kanałach grupy Polsat oraz w aplikacji ipla. Interia jest patronem medialnym gali.