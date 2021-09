Powróci między innymi król nokautu Krzysztof Gutowski (8-1, 8 KO), który zmierzy się z mającym świetną passę Piotrem Kacprzakiem (5-3, 1 KO, 2 SUB), który wygrał w znakomitym stylu 3 z 4 ostatnich walk. Jedyna porażka była bardzo kontrowersyjna i Kacprzak wziął za nią srogi rewanż.

Na gali Babilon MMA 25 w Łomży wystąpi także wracający do organizacji były pretendent do jej mistrzowskiego tytułu - Damian Zorczykowski (7-5, 1 KO, 4 SUB). Organizatorzy szykują też bardzo mocne mistrzowskie starcie, które będzie główną atrakcją wieczoru, a kartę walk jak zwykle uzupełnią potyczki popularnych miejscowych zawodników. Więcej informacji podamy już wkrótce!

Reklama

Zdjęcie Damian Zorczykowski / Materiał prasowy / materiały prasowe

Bilety na galę Babilon MMA 25 w cenie od 60 PLN są już w sprzedaży na Eventim.pl. Transmisja na kanałach grupy Polsat oraz w aplikacji ipla. Interia jest patronem medialnym tego wydarzenia.