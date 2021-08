W walce wieczoru gali Babilon MMA 24 w Żyrardowie Piotr Niedzielski (15-4) powalczy o mistrzowski pas Babilon MMA w wadze lekkiej (do 70,3 kg). Tuż przed "Niedzielą" w klatce rozegra się bardzo interesujący pojedynek w kategorii półśredniej (do 77,1 kg). Mocny Łukasz Siwiec (5-1) spotka się w nim z Konradem "Moto Moto" Iwanowskim (7-4).

Główny bohater gali Babilon MMA 24 czyli Piotr Niedzielski to jeden z najlepszych zawodników wagi lekkiej w Polsce. Walka o mistrzowski tytuł będzie dla niego piątym występem dla organizacji Babilon MMA. Cztery poprzednie zakończyły się jego zwycięstwami. Na fali znajduje się także 29-letni Siwiec, który w czerwcu efektownie rozprawił się z Kacprem Bróździakiem, pokonując go przed czasem w drugiej rundzie. Czy siłą rozpędu poradzi sobie także z doświadczonym Iwanowskim, który ma za sobą już 8 lat zawodowej kariery? Ta walka zapowiada się na poważny test umiejętności.

Zdjęcie Babilon MMA 24 / Babilon MMA / materiały prasowe

Na Babilon MMA 24 do klatki wejdzie także miejscowy zawodnik kategorii średniej (do 84,2 kg) Piotr "Tadek" Drozdowski (3-4), dla którego będzie to drugi występ dla organizacji Babilon MMA. Nazwisko jego rywala poznamy już jutro. Bilety na galę Babilon MMA 24 w cenie od 40 PLN są dostępne na stronie.

Interia jest patronem tego wydarzenia.