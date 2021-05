Babilon MMA 22. Wygrana Sylwestra Kołeckiego

Brat Szymona Kołeckiego Sylwester już w pierwszej rundzie poddał Konrada Konkela na gali Babilon MMA 22. Wcześniej efektowne zwycięstwo zanotował Adam Łaguna.

Sylwester Kołecki wszedł do świata MMA równie mocno, jak jego brat. Pozostał niepokonany. Odniósł trzecie zwycięstwo.



Walka, jak na kategorię półciężką, była bardzo dynamiczna. Ostatecznie, po chaotycznym początku, pojedynek opanował Kołecki. Sprowadził walkę do parteru i poddał go duszeniem trójkątnym.



Efektowny nokaut Łaguny

We wcześniejszych walkach też było sporo emocji. Karol Kutyła od początku dominował nad Adamem Fidkowskim. Ten jednak bronił się na tyle dobrze, że dotrwał do ostatniego gongu. O wyniku zdecydowali więc sędziowie, którzy jednogłośnie punktowali zwycięstwo Kutyły.



Znacznie szybciej walkę zakończył Adam Łaguna. Już w pierwszej rundzie, "latającym kolanem", znokautował Mateusza Janura.

