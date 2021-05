Babilon MMA 22 już w sobotę. Transmisja. Gdzie oglądać galę?

To już dzisiaj! Czas na galę Babilon MMA 22. Transmisja w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie oraz na Ipla.tv.

W walce wieczoru sobotniej gali Adrian Błeszyński (9-4-1. 7 KO, 1 SUB) zmierzy się z Piotrem Wawrzyniakiem (7-5, 4 KO). Łącznie na fanów MMA czeka osiem pojedynków.

W swojej ostatniej walce Błeszyński zmierzył się z Pawłem Pawlakiem. Stawką pojedynku był pas mistrzowski Babilon MMA w kategorii średniej. Starcie trwało pełne pięć rund i zakończyło się zwycięstwem Pawlaka. Walka była bardzo emocjonująca i została nominowana do nagrody Heraklesa za najlepszy pojedynek 2020 roku. Podczas Babilon MMA 22 Błeszyński spróbuje wrócić na zwycięskie tory. Warto wspomnieć, że "Ares" z dziewięciu wygranych walk aż siedem kończył przez nokauty.

Jego przeciwnikiem będzie Piotr Wawrzyniak. Zawodnik z Poznania wraca do klatki po półtorarocznej przerwie. Swoją ostatnią walkę 30-latek stoczył w październiku 2019 roku, kiedy to na gali AFN 7 przegrał przez dyskwalifikację z Ioannisem Palaiologosem. Dla Wawrzyniaka będzie to debiut na Babilon MMA.

Co-main eventem gali będzie starcie w dywizji lekkiej pomiędzy Marcinem Jabłońskim (9-2, 3 SUB) a Alanem Langerem (11-7, 1 KO, 8 SUB). Ciekawie zapowiada się również trzecia zawodowa walka Sylwestra Kołeckiego (2-0, 2 KO). Młodszy brat Szymona Kołeckiego skrzyżuje rękawice z Konradem Konkelem (1-1, 1 KO).

Łącznie na karcie walk znalazło się osiem pojedynków - siedem zawodowych walk MMA i jedna na zasadach semi-pro.

Transmisja gali Babilon MMA 22 w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Ipla.tv. Początek o 20:00.

Karta walk gali Babilon MMA 22:

Walka wieczoru w kategorii średniej (do 84 kg): 3 x 5 min - Adrian "Ares" Błeszyński (9-4-1. 7 KO, 1 SUB) vs Piotr Wawrzyniak (7-5, 4 KO)

Walka w kategorii lekkiej (do 70 kg): 3 x 5 min - Marcin Jabłoński (9-2, 3 SUB) vs Alan Langer (11-7, 1 KO, 8 SUB)

Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg): 3 x 5 min - Sylwester Kołecki (2-0, 2 KO) vs Konrad Konkel (1-1, 1 KO)

Walka w kategorii średniej (do 84 kg): 3 x 5 min - Adam Łaguna (4-1, 1 KO, 3 SUB) vs Mateusz Janur (3-2, 1 KO, 1 SUB)

Walka w kategorii piórkowej (do 65,8 kg): 3 x 5 min - Karol Kutyła (4-1, 2 KO) vs Adam Fidkowski (2-0, 1 SUB)

Walka w kategorii półciężkiej (do 93 kg): 3 x 5 min - Adam Tomasik (4-0, 2 KO, 2 SUB) vs Dawid Kobiera (2-2, 1 KO, 1 SUB)

Walka w kategorii lekkiej (do 70 kg): 3 x 5 min - Damian Zuba (3-2) vs Oskar Herczyk (3-2, 1 KO, 1 SUB)

Walka semi-pro w kategorii ciężkiej (do 120 kg): 3 x 3 min - Michał Bednarski vs Karol Turczyński

Transmisja gali Babilon MMA 22 na kanałach grupy Polsat oraz w aplikacji Ipla.

