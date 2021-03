Daniel "Rutek" Rutkowski w wadze piórkowej i Paweł "Plastinho" Pawlak w wadze średniej to na ten moment jedyni mistrzowie Babilon MMA. W walce wieczoru piątkowej gali Babilon MMA 20 zostanie wyłoniony trzeci czempion, tym razem - po raz pierwszy w historii organizacji kierowanej przez Tomasza Babilońskiego - będzie to zawodnik kategorii półciężkiej. Komu przypadnie ten laur - niepokonanemu Łukaszowi Sudolskiemu (8-0) czy duńskiemu weteranowi mieszanych sztuk walk Joachimowi Christensenowi? Transmisja na kanałach grupy Polsat oraz w aplikacji ipla.

Na Babilon MMA 20 dojdzie także do fascynującego pojedynku eliminacyjnego w wadze piórkowej. Na zwycięzcę starcia dwóch niepokonanych królów nokautu czeka wspomniany "Rutek". Przyjdzie mu się zmierzyć z Dawidem Śmiełowskim (7-0) lub Krzysztofem Gutowskim (8-0). Eksperci i kibice nie potrafią wskazać w tej walce wyraźnego faworyta. Jedno jest pewne - ta batalia raczej nie potrwa pełnych trzech rund! To samo można powiedzieć o debiucie Sylwestra Kołeckiego (1-0) w klatce Babilon MMA. Młodszy brat złotego medalisty olimpijskiego zamierza pójść w ślady wszechstronnie utalentowanego Szymona i na pewno planuje efektowny start.



Karta walk Babilon MMA 20

Walka o mistrzowski pas kategorii półciężkiej (do 93 kg):

Łukasz Sudolski (8-0, 5 KO, 1 SUB) vs Joachim Christensen (15-8, 5 KO, 5 SUB)



Walka eliminacyjna do pasa w kategorii piórkowej (do 66 kg):

Dawid Śmiełowski (7-0, 5 KO, 2 SUB) vs Krzysztof Gutowski (8-0, 8 KO)



Walka w kategorii ciężkiej (do 120 kg):

Sylwester Kołecki (1-0, 1 KO) vs Adnan "Gladiator Of Sandzak" Alic (13-22, 6 KO, 7 SUB)

Walka w kategorii lekkiej (do 70 kg):

Marcin Skrzek (6-1, 4 KO, 1 SUB) vs Krzysztof Mendlewski (2-2, 1 KO, 1 SUB)



Walka w kategorii koguciej (do 61 kg):

Dawid Romański (2-0, 1 KO, 1 SUB) vs Dawid Pasternak (8-5, 4 KO, 1 SUB)



Walka w kategorii ciężkiej (do 120 kg):

Paweł "Bizer" Dziuba (1-0, 1 KO) vs Jakub Słomka (0-1)



Walka w umownym limicie (do 73 kg):

Robert Hałota (3-3, 2 KO, 1 SUB) vs Mateusz Makarowski (5-4-1, 4 KO, 1 SUB)



Walka semi-pro (w limicie do 93 kg):

Paweł Kryński vs Paweł Wójcik