W walce wieczoru gali Babilon MMA 20 Dawid Śmiełowski pokonał Krzysztofa Gutowskiego i wywalczył przepustkę do walki o pas mistrzowski w wadze piórkowej. Mistrzem tej kategorii jest Daniel Rutkowski.

Głównym wydarzeniem gali Babilon MMA 20 miało być starcie o pas wagi półciężkiej pomiędzy Łukaszem Sudolskim i Joachimem Christensenem. Duńczyka dopadło jednak zatrucie pokarmowe i do pojedynku nie doszło.



Tym samym walką wieczoru został pojedynek pomiędzy niepokonanymi Dawidem Śmiełowskim i Krzysztofem Gutowskim. Było to bardzo ważne starcie, bo zwycięzca otrzymywał przepustkę do walki o tytuł mistrzowski kategorii piórkowej z Danielem Rutkowskim.



"Rutek" będzie bronił pasa w starciu ze Śmiełowskim, który zakończył swój pojedynek już w pierwszej rundzie.

Całe starcie z Gutowskim toczyło się w stójce. Śmiełowski dwukrotnie nieprzepisowo włożył palec w oko rywalowi. Zaraz po wznowieniu walki po drugim przewinieniu rzucił się na rywala i wysokim kopnięciem naruszył Gutowskiego. Robotę dokończył ciosami bokserskimi i "Gutek" padł na matę.

MP

